Akdeniz Üniversitesi nakil bekleyen 210 hastayı hayata bağladı

Karaciğer, böbrek, kalp, kornea, kemik iliği, yüz, kol, bacak gibi kompozit doku nakilleriyle dünyada en çeşitli organ nakli yapılan merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, nakillerini başarılı şekilde sürdürüyor.
Salgından en çok etkilenen kronik hastalar arasında yer alan ve bekleme şansı olmayan organ nakil hastaları, doktorların başarılı operasyonlarıyla can buluyor.
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, sıkı salgın tedbirleri alarak bu yıl 160 böbrek, 50 karaciğer nakli yaptıklarını söyledi. Aydınlı, bunların çoğunun canlı vericiden naklettiklerini, yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşen hasta sayısı azaldığı için kadavra bağışlarının da düştüğünü belirtti.
Sene sonuna kadar 200 civarında böbrek, 60 karaciğer nakli yapmayı hedeflediklerini aktaran Aydınlı, "Bağışlar düştüğü için bekleme listemizdeki hastalarda sıkıntılar oluyor. Her yıl karaciğer bekleme listemizde yüzde 10 civarında hastamızı kaybediyoruz. Salgın döneminde kayıplarımız yüzde 25'lere çıktı. 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nı bahane ederek, vatandaşlarımızı bir kez daha organ bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.
Dördüncü dereceye kadar olanlardan nakil yapabildiklerini vurgulayan Aydınlı, şunları kaydetti: "Kan ve kayın akrabaları direkt verebilirler, etik kurul başvurusuna gerek yok. Ancak bunun dışında olan vericiler etik kurula müracaat etmeliler. Biz bir dosya hazırlıyoruz. 'Tıbbi yönden hastanın sıkıntısı yoktur' diye. Etik kurul da etik yönden inceliyor, bir sıkıntı yoksa kan ve kayın dışında da insanlar organ bağışında bulunabilirler. Uluslararası kurallara uygun olarak bağışın yapılmış olması ve etik kurulun buna onay vermesi gerekiyor. Arkadaşı, tanıdığı da bağış yapabilir."
Aydınlı, nakil olmak için yurt dışından da hastaların geldiğini, sağlık turizmi için hastanenin güçlü alt yapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.
"YENİDOĞANDAN İLERİ YAŞ GRUBUNA HER YAŞTAN NAKİL BEKLEYEN HASTALARIMIZ VAR"
Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal de organ bağışının nakil bekleyen hastalar için çok önemli olduğunu ifade etti. Salgının herkesi çok etkilediğini belirten Bilal, "Sadece bu hafta değil, hastalarımızın her gün düşünülmesini istiyoruz. Daha fazla fark edilmelerini, kendileri için umut oluşmasını istiyoruz. Zaten toprak olacak bedenlerin bir parçasının hayatta kalma umudu olanlara can olmasını istiyoruz" diye konuştu.
Beyin ölümünün gerçek bir ölüm olduğunu ve geri dönüşünün olmadığını aktaran Bilal, yenidoğandan ileri yaşlara kadar her yaş, cinsiyet ve ırktan nakil bekleyen hastalarının olduğunu dile getirdi.
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek, karaciğer, pankreas, akciğer, kornea, kolları, yüzü, rahim (uterus) başta olmak üzere tüm organ ve dokularının bağışlanabileceğini anlatan Bilal, "Bu hayatta iz bırakabilmek için insanlığa can olmak gerekiyor" dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!