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Akdeniz Oyunları ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 19. Akdeniz Oyunları hangi kanalda yayınlanacak?

Cezayir'de düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları için geri sayım başladı. Cezayir'in Oran kentinde başlayacak olan Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden, 24 farklı branşta yaklaşık olarak 3400 sporcu katılım sağlayacak. İşte, 2022 19. Akdeniz Oyunları başlama ve bitiş tarihleri...

24.06.2022 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akdeniz Oyunlarına çok kısa bir süre kala " 19. Akdeniz Oyunları ne zaman başlıyor, bitiyor? ve hangi kanalda yayınlanacak?" araştırmaları hız kazandı. bu yıl Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları organizasyonuna 26 farklı ülke ve 24 branşatan toplamda 3400'e yakın sporcu katılım sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19.Akdneiz Oyunları'nda ülkemizi 322 sporcunun temsil edeceğini belirtti. İşte, organizasyon hakkında merak edilenler... 

  • AKDENİZ OYUNLARI NEDİR?

    Akdeniz Oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında, dört yılda bir düzenlenen spor yarışmalarıdır. Bu yarışmalar, Akdeniz ülkeleri arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Akdeniz Oyunları’nda Olimpiyat kuralları geçerlidir ve yarışmalar 15 günde tamamlanır.

  • 19. AKDENİZ OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları 25 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Oran kentinde 6 Temmuz'a kadar sürecek oyunların resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da yapılacak. Organizasyona toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılım sağlayacak.

     

    Toplam sporcu sayısı Tarragona 2018'de 4 bin, Mersin 2013'te 3 bin 64, Pescara 2009'da 3 bin 371 ve Almeria 2005'te 3 bin 214 olarak gerçekleşmişti. Akdeniz Oyunları'nda en geniş kafilelerinden birine sahip Türkiye, 321 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alan ülkeler oldu.

  • Bir yıl ertelemeyle 2018'de İspanya'da düzenlenmişti

    18. Akdeniz Oyunları 2018'de İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlendi. Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

    Organizasyona 345 sporcuyla katılan Türkiye, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde etti ve madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü oldu.

    2017'de düzenlenmesi gereken Akdeniz Oyunları, Tarragona Organizasyon Komitesinin talebi üzerine 1 yıl süreyle ertelenmişti.

    Mersin 2013'te Türkiye 127 madalya aldı

    Mersin'de 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları'na Türk sporcular 47 altın, 43 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 127 madalya kazandı.

    Oyunlara İzmir 1971'in ardından ikinci kez ev sahipliği yapan Türkiye, organizasyon tarihindeki en büyük başarısını Mersin'de yakaladı.

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