Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

ERKEKLERDE BRONZ

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-4 yenen milli okçular, bronz madalyanın sahibi oldu.

KADINLARDA ALTIN

Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.