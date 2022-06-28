Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

KEREM TUŞLA ALTINA UZANDI

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda milli güreşçimiz Kerem Kamal, grekoromen 60 kiloda çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi. Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.

MURAT FIRAT ZİRVEDE

Bir diğer güreşçimiz grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

OSMAN YILDIRIM'DAN 3. ALTIN

Milli güreşçi Osman Yıldırım ise grekoromen stil 130 kiloda Yunan Nikolaos Ntounias, Mısırlı Abdellatif Mohamed ve Cezayirli Hichem Kouchit'i yenerek finale yükseldi. Finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

CİMNASTİKTE TARİHİ MADALYA

Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Artistik Cimnastik Erkek Millî Takımımız, takım olarak ülkemize tarihimizdeki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Organizasyonun 3'üncü gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı. İtalya, 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya elde etti.

* Fotoğraflar İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.