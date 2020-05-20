"Akdeniz'in Sibiryası"ndaki menderesler görsel şölen sunuyor

AA

Kahramanmaraş'ta soğuk havası nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak anılan Göksun ve Andırın ilçelerinin sınırında, karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler büyüleyici güzellikleriyle etkiliyor.

Yılın büyük bölümünde soğuk havanın etkili olduğu Göksun ve Andırın'da, saklı kalmış yapısıyla ilkbaharda etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip, "mikroklima" özelliklerin görüldüğü bölgede ısınan havayla hızla eriyen karın etkisiyle ilkbaharın renkleriyle oluşan görüntüler dikkati çekiyor.

Doğa harikası bölgeye giden fotoğraf tutkunları, bahar manzaralarını ölümsüzleştiriyor.

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi yakınlarında mayıs ve ağustos ayları arasında mevsimlik akan derenin oluşturduğu doğa harikası menderesler de görsel şölen sunuyor.

Bin yıllık geçmişe sahip ve adını üç kale komutanından birinin kızına aşık olan diğer iki kale komutanının oğullarının çekiştiği hikayeden alan Meryem Çil (Geben) Kalesi çevresinden geçen menderesler drone ile görüntülendi.

Bölgede hayvancılık yapan Halit Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren hayvancılık yaptığını anlatarak, bölgenin, doğasıyla herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

Dağdaki kar, doğadaki yeşillik ve havasıyla bölgenin güzelliğinin yaşanmaya değer olduğunu anlatan Gürlek, "Buralara gelip doğanın fotoğraflarını çekiyorlar. Ovasıyla, suyuyla ve ormanıyla burası herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

İsmail Kahveci ise hayvanları otlatmak için çıktıkları yaylaların doğasıyla herkesin beğenisini kazandığını belirtti.

Kıvrık kıvrım akan mendereslerin ayrı bir güzelliğinin olduğunu aktaran Kahveci, "Gelip geçenler de 'ne güzelmiş buralar' diye fotoğraflarını çeker. Burada doğayla iç içe yaşıyoruz." diye konuştu.