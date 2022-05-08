Akdeniz'in ihracatı yüzde 46 arttı

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, yazılı açıklamasında, Akdenizli ihracatçıların bu dönemdeki 23,4 milyar dolarlık ülke geneli ihracata yüzde 9,1 destek verdiğini belirtti.

Birliklerinin ihracatta güçlü performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"AKİB nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış sağlayarak 1,92 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Nisanda en fazla ihracatı yüzde 77 artış ve 776,9 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 34 artış ve 463,6 milyon dolarla Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 30 artış ve 163,8 milyon dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Birliğimizin nisan ayı ihracatını ülkelere göre ele aldığımızda yüzde 10 bin 242 artış ve 188,3 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti en fazla dış satım gerçekleştirdiğimiz pazar oldu."