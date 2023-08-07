Akdeniz İhracatçı Birliklerinin 7 aylık ihracatı 8,34 milyar dolar oldu

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Kılıçer, yazılı açıklamasında, temmuzda AKİB bünyesinde 1,19 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

En fazla dış satımın kimya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamuller ile demir-çelik sektörlerinden yapıldığını aktaran Kılıçer, "AKİB olarak temmuzda en yüksek ihracat değerlerine İtalya, ABD ve Irak pazarlarında ulaştık. İtalya'ya 136 milyon, ABD'ye 78,9 milyon, Irak'a da 78,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçer, 7 aylık ihracata da değinerek, "Ocak-temmuz döneminde bölge ihracatımız 8,34 milyar dolar düzeyine erişti. Son 12 aylık dönemde ise 15,8 milyar dolar ihracata imza attık." ifadesini kullandı.