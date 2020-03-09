09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arslan yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışlarında büyük gayret gösteren Türk ihracatçıların Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinde rekor düzeyde artış yakaladığını belirtti.
Sektörün şubat ayı ihracat performansını değerlendiren Arslan, söz konusu dönemde Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 594,7 milyon dolar olduğunu, sektörün dış satımında en yüksek payı yüzde 28’lik oran ve 169 milyon dolarla pastacılık ürünlerinin aldığını kaydetti.
Yılın ikinci ayında toplamda 91,5 milyon dolar dış satım yapan AHBİB’in yüzde 14 artış ve 25,1 milyon dolarla en çok pastacılık ürünleri ihraç ettiğini aktaran Arslan, birlik olarak dış satımda bitkisel yağlarda yüzde 77, bakliyatta yüzde 9 ve değirmencilik ürünlerinde yüzde 6 artış sağlandığını aktardı.
Arslan, AHBİB üyelerinin bu dönemde yüzde 15’lik payla ve 13,5 milyon dolarlık kırmızı mercimek ihraç ettiğini de bildirdi.
EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK OLDU
Birliğin şubat ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Arslan, şunları kaydetti:
"AHBİB’in şubatta en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 14,8 milyon dolar ile Irak geldi. Bu ülkeyi, 6 milyon dolar ile Sudan, 5,3 milyon dolar ile Suudi Arabistan izledi. Birliğimize üye ihracatçılar Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki ülkelerde rekor düzeyde artışlar elde etti."
Arslan, iklim koşullarının elverişli gitmesi ve yağmur rejiminin dengeli olmasıyla 2020 yılında hem bakliyat hem de hububatta rekolte artışı beklediklerini, bunun da ihracata yansıyacağını kaydetti.
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