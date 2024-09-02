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        Haberler Gündem Güncel Akdeniz'de tarım bölgelerinde asfalt | Son dakika haberleri

        Akdeniz'de tarım bölgelerinde yollara soğuk asfalt

        Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sıcak asfalt seriminin yanı sıra, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu mahallelerin yollarında soğuk asfalt çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:21
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        Akdeniz'de tarım bölgelerinde asfalt
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        Mersin'in Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak adına sıcak ve soğuk asfalt serim çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

        Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri desteğiyle önceki günlerde Homurlu, Iğdır, Yukarı Burhan, Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Çilek, Bekirde ve Camili mahallelerinde sathi kaplama çalışmaları yaptı. Ekipler Siteler Mahallesi'nin 11 sokağında da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Fen İşleri ekipleri son olarak yine iş makineleri desteğiyle Akdam ile Camili mahallelerinin yollarında da sathi kaplama çalışmaları başlattı. Hizmete tanık olan mahalle sakinleri ve üreticiler her türlü ulaşımlarını kolaylaştırıp bölgenin çehresini değiştiren hizmet nedeniyle Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

        Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdam Mahallesi Muhtarı Yonca Kalınlı, "Mahallemde 3 günde, 3 kilometreye yakın bir soğuk asfalt kaplama yol çalışmamız yapıldı. Özellikle tarım alanlarımıza erişim noktasında çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

        Camili Mahallesi Muhtarı Adem Uysal da hizmet nedeniyle belediye yetkililerine teşekkür ederek; "Mahallemizde 3 farklı bölgede soğuk asfalt serim çalışması yapılıyor. Bahçe, arazi yollarımızın sathi kaplama yapılmasıyla beraber vatandaşlarımızın hem araziye gidiş gelişleri kolaylaşıyor hem de ürünleri daha kaliteli, daha verimli oluyor. Vatandaşlarımız da biz de hizmetten çok memnunuz" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Mersin
        #Akdeniz İlçesi
        #asfalt çalışmaları
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