Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 14 Ekim Cumartesi günü için yayınlandı. 13 Ekim Cum günü Ege Denizi, Hatay, Bingöl, Kahramanmaraş ve Yunanistan'da depremler olmuştu. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 14 Ekim Cumartesi günü sabahın ilk ışıklarında Akdeniz Girit Adası açıklarında 3 büyüklüğünün üzerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. İşte 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...