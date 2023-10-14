Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 14 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye genelinde ve yakın ülkelerde meydana gelen sarsıntıları listeleyen Kandilli Rasathanesi 14 Ekim Cumartesi günü Akdeniz Girit Adası'nda peş peşe deprem olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yayınlanan verilere göre ise Kahramanmaraş'ta korkutan deprem meydana geldi. İşte 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 14 Ekim Cumartesi günü için yayınlandı. 13 Ekim Cum günü Ege Denizi, Hatay, Bingöl, Kahramanmaraş ve Yunanistan'da depremler olmuştu. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 14 Ekim Cumartesi günü sabahın ilk ışıklarında Akdeniz Girit Adası açıklarında 3 büyüklüğünün üzerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. İşte 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 08:48'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM!
Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 14 Ekim Cumartesi günü saat 06:46'da Akdeniz Girit Adası Açıklarında 3.4 ve saat 07:20'de ise 4.0 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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