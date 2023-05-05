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Akdeniz'de korkutan deprem! 5 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Akdeniz'de korkutan deprem! 5 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile her gün güncelleniyor. 5 Mayıs Cuma gece saatlerinde Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Saat 01:51'de Akdeniz 3,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. İşte 5 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Giriş: 05.05.2023 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü açıklanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde artçı sarsıntılar sürüyor. 4 Mayıs Perşembe günü Adana, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. 5 Mayıs Cuma gününün ilk saatlerinde ise Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 5 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

  • AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

    5 Mayıs Cuma günü saat 01:51'de Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  •  SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ.

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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