Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü açıklanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde artçı sarsıntılar sürüyor. 4 Mayıs Perşembe günü Adana, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. 5 Mayıs Cuma gününün ilk saatlerinde ise Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 5 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...