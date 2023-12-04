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        Haberler Gündem Akdeniz'de korkutan deprem! 4 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Akdeniz'de korkutan deprem! İşte 4 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 4 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde Akdeniz'de deprem oldu. İşte 4 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 07:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 07:58
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de deprem oldu. İşte 4 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          AKDENİZ'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi günü saat 01:40'ta Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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