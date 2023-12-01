Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli tarafından duyurulan verilere göre 1 Aralık Cuma günü Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...