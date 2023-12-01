Akdeniz'de korkutan deprem! İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 1 Aralık Cuma günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık'ta Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli tarafından duyurulan verilere göre 1 Aralık Cuma günü Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...
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AKDENİZ'DE DEPREM!
Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık günü saat 01:04'te Akdeniz'de deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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