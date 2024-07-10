Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
Hatay'da Akdeniz'in derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi. Rıdvanoğlu, "Karınları toktu, bzimle ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık." dedi.
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Hatay, yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Akdeniz'e de kıyısı olan kentin Samandağ ilçesinde dalgıçlar da su altında yeni keşiflere imza atıyor.
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Dalgıç Akın Rıdvanoğlu, ilçede yaptığı dalışta köpek balığı sürüsüyle karşılaştı. Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.
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Rıdvanoğlu, "Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik." dedi.
Köpek balıklarını görünce heyecanlandıklarını söyleyen Rıdvanoğlu, "Biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık."
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Rıdvanoğlu, "Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır" ifadelerini kullandı.