Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği

AA

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaören mevkisine gelen yaklaşık 40 kişilik grup, yanlarında getirdikleri şişme botla denize açıldı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun, kıyıda bota binebilmek için dalgalarla mücadele ettiği görülüyor. Gruptakiler, daha sonra Türkiye'ye en yakın konumdaki Meis Adası'na hareket ediyor.