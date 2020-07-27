Akdeniz'de 95 düzensiz göçmen, 30 saati aşkın süredir kurtarılmayı bekliyor

Akdeniz'deki göç hareketliliği ve göçmenlerden gelen yardım çağrılarını Twitter'dan duyuran "Alarm Phone" isimli hesap, 33 saat önce 95 göçmen taşıyan bir tekne için "acil kurtarma" çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, "Bir ticari gemi, herhangi bir yardımda bulunmaksızın durumu uzaktan izliyor. İnsanlar, daha ne kadar acı çekecek ve boğulma riski altında kalacak? Ne kadar daha hayatta kalabilirler?" ifadelerini kullandı.
- "Derhal kurtarma operasyonu yapılmalıdır"
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Şubesi Sözcüsü Flavio Di Giacomo da Twitter hesabından, Alarm Phone'un çağrısını paylaşırken, "Göçmenler, denizde kurtarılmayı bekliyor. Derhal kurtarma operasyonu yapılmalıdır, onları acilen kurtarmak gerekiyor. Bu teknelerin güvenlikten yoksun ve seyir için uygun olmadığını, her an sıkıntı yaşanabileceğini hatırlayalım." değerlendirmesinde bulundu.
- Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu
Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Yaz aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyretmesi sebebiyle söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.
Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları, "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmedikleri göçmenleri en yakın güvenli liman olarak kabul edilen İtalya ve Malta başta olmak üzere Avrupa'ya taşımak istiyor.
Avrupa Birliği’nden (AB) bu konuda yeterli dayanışmayı görmediklerini savunan İtalya ve Malta ise zaman zaman göçmen karşılama merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle son dönemde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden göçmenleri kurtarmada ya da ülkeye kabulde süreci ağırdan alıyor.
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