Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Kasım Cuma günü Akdeniz'de 4'ün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...