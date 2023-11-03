Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika depremin bu ardından gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Kasım Cuma günü Akdeniz'de 4'ün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 3 Kasım Cuma saat 06.55’te Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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