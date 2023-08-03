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        Haberler Gündem Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

        Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 5.18'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6,94 km derinliğinde kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 06:00
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        Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

        Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        #Akdeniz deprem
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