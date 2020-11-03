Akdeniz Chemson’dan 27 milyon dolarlık yatırım

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PVC stabilizatörü şirketi Akdeniz Chemson, birleşmenin ardından ilk yatırımını Çin’e gerçekleştiriyor.

Büyüyen Çin pazarındaki talebi karşılamak, üretim kapasitesini arttırmak ve üstün kalite odaklı hizmet sağlamak amacıyla yapılan yatırımla birlikte Akdeniz Chemson’un, Çin pazarı için üretim kapasitesini ilk aşamada yaklaşık üç kat arttırması bekleniyor.

Akdeniz Chemson’un küresel PVC stabilizatör üretimini arttıracak olan fabrika, iki aşamada toplamda 27 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek. İlk aşamada 17 milyon dolarlık yatırımla 30 bin ton üretim hedefleyen fabrika, ikinci aşamada yapılacak 10 milyon dolarlık yatırımla üretimine bir 30 bin ton daha ekleyecek.