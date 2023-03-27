AA

Bulgaristan'da Green Balkans Rehabilitasyon Merkezi'nde dünyaya gelen ve izleme cihazı takıldıktan sonra doğaya salınan kara akbaba, daha önce Antalya'da yorgun halde bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. AA'nın haberine göre buradaki gözlem ve kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşama bırakılan kara akbaba, bu sefer de Hatay'da yere indiğinin görülmesinin ardından korumaya alınarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

BÖLGEDE YAŞAYAN YIRTICI KUŞLAR ARASINDA EN BÜYÜĞÜ Hayvanat bahçesinde görevli başbakıcı Mesut Kaya, kara akbabaların Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu, Kuzey Afrika kıyıları, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan coğrafyada geniş dağılım gösterdiklerini belirtti. Türün, bölgede yaşayan yırtıcı kuşlar arasında en büyüğü olduğunu belirten Kaya, "Dünyada doğal ortamda üredikleri iki bölge biliniyor. Biri İspanya, biri Türkiye. Bu yüzden çok önemli hayvan. Bunun dışında bazı merkezlerde de rehabilite ediliyorlar. Aynı zamanda üreme programlarına alınarak doğadaki birey sayısı arttırılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

1500 KİLOMETRELİK UÇUŞUN ARDINDAN ANTALYA'YA İNDİ Kaya, kuşun yaklaşık 1500 kilometrelik uçuşun ardından Antalya'ya indiğini, kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldığını aktararak, "Hatay'da tekrar yere iniyor. Su Kaplumbağalarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ediliyor. Bizimle irtibata geçtiler. Hayvanı sistem içinde tutmak istediklerini söylediler ve onu sahiplenip sahiplenemeyeceğimizi sordular. Biz de sahipleneceğimizi söyledik" şeklinde konuştu. Hatay'a gidip akbabayı teslim aldıklarını kaydeden Kaya, Bulgaristan'daki yetkilileri de bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

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