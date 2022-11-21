Akdeniz beşik gibi sallanıyor! DEPREM Mİ OLDU? 21 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son olarak Cuma ve Cumartesi günü İzmir ve Muğla'da yaşanan depremlerin ardından dün de Akdeniz'de depremle sallandı. Kıbrıs açıklarında da meydana gelen depremler sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 21 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.11.21 07:01:20 35.6622 32.6033 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2022.11.21 05:49:00 37.4853 36.4082 7.3 -.- 1.5 -.- BOGAZOREN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.11.21 05:26:08 39.6042 40.4982 3.2 -.- 1.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2022.11.21 04:54:16 38.4820 42.9012 25.0 -.- 1.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel 2022.11.21 04:16:21 35.8425 26.3935 70.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2022.11.21 03:45:04 38.4787 28.3840 5.0 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel 2022.11.21 03:17:45 38.9172 43.4018 15.2 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel 2022.11.21 02:50:13 35.0072 25.9775 19.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.11.21 02:25:00 35.8350 26.4292 69.2 -.- 5.3 5.2 AKDENIZ İlksel 2022.11.21 02:22:18 39.1203 42.3162 9.0 -.- 1.7 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS) İlksel 2022.11.21 02:00:15 42.4343 43.8063 5.0 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel 2022.11.20 23:58:13 38.9367 43.4695 27.2 -.- 1.3 -.- VAN GOLU İlksel 2022.11.20 22:13:07 40.8162 42.6933 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.11.20 21:37:49 38.3698 27.1697 5.4 -.- 2.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel 2022.11.20 21:05:12 40.1057 38.7845 5.6 -.- 2.1 -.- TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel 2022.11.20 21:02:11 40.1023 38.7722 6.9 -.- 2.7 -.- TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel 2022.11.20 21:01:28 38.7332 42.5542 4.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.20 20:47:27 37.9192 27.3093 5.4 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel 2022.11.20 20:42:03 38.7420 42.5897 7.8 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.20 20:40:49 38.7050 42.4822 5.0 -.- 1.7 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.20 20:25:31 35.0332 25.1908 19.0 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.11.20 20:24:02 37.8643 29.3248 14.1 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2022.11.20 18:19:02 38.3337 27.1597 5.3 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2022.11.20 16:25:01 37.0932 28.4302 7.3 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel 2022.11.20 15:58:14 37.7882 26.8393 5.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.11.20 15:46:33 39.9837 39.6985 8.8 -.- 2.4 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel 2022.11.20 14:56:13 37.9937 27.1490 6.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.11.20 13:54:59 37.0840 28.4367 7.4 -.- 2.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.11.20 13:53:11 38.3552 27.2058 5.9 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel 2022.11.20 13:03:54 35.0352 28.3573 27.3 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel 2022.11.20 12:33:17 37.2688 31.9232 0.0 -.- 1.9 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2022.11.20 12:21:39 38.0303 29.8003 21.6 -.- 1.7 -.- KARAAGACKUYUSU-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2022.11.20 11:38:41 38.3478 27.1607 11.9 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2022.11.20 11:30:32 37.2830 28.9417 14.2 -.- 2.1 -.- KAYACA-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2022.11.20 11:02:12 36.7082 29.0407 27.9 -.- 1.3 -.- YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.11.20 10:48:29 37.0767 28.4318 7.0 -.- 2.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.11.20 10:14:05 34.4387 32.7422 10.5 -.- 3.2 3.2 KIBRIS ACIKLARI-AKDENIZ İlksel 2022.11.20 10:04:06 39.3280 32.6988 7.9 -.- 1.3 -.- GUZELCEKALE-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2022.11.20 09:46:18 40.5993 29.0582 2.7 -.- 1.4 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2022.11.20 09:13:28 35.0440 28.4007 6.6 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel 2022.11.20 07:58:12 40.8650 31.6328 5.0 -.- 1.8 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel 2022.11.20 06:40:04 38.7205 38.2725 6.4 -.- 1.5 -.- ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2022.11.20 06:20:37 37.0802 28.4648 2.9 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel 2022.11.20 05:47:21 36.8798 29.4293 12.8 -.- 1.0 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel 2022.11.20 05:21:49 40.0352 38.4607 6.4 -.- 2.0 -.- ONARI-AKINCILAR (SIVAS) İlksel 2022.11.20 05:07:25 39.0742 28.2252 3.3 -.- 0.9 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel 2022.11.20 05:02:12 38.3597 27.1450 12.1 -.- 1.3 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel 2022.11.20 04:39:52 37.3200 37.2080 6.5 -.- 1.4 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.11.20 04:19:27 40.8778 32.4917 3.9 -.- 1.8 -.- BEYTARLA-ESKIPAZAR (KARABUK) İlksel 2022.11.20 04:09:01 37.4587 36.0317 5.4 -.- 1.3 -.- SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2022.11.20 04:07:29 37.1053 28.4322 14.1 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel 2022.11.20 03:53:15 38.3375 38.9468 11.2 -.- 1.6 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.11.20 03:41:37 37.2202 36.4368 14.9 -.- 1.0 -.- CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2022.11.20 03:07:53 35.2177 28.2353 60.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ



AFAD SON DEPREMLER HARİTASI



