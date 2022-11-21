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Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Akdeniz peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. Artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. İşte 21 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Giriş: 21.11.2022 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! DEPREM Mİ OLDU? 21 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son olarak Cuma ve Cumartesi günü İzmir ve Muğla'da yaşanan depremlerin ardından dün de Akdeniz'de depremle sallandı. Kıbrıs açıklarında da meydana gelen depremler sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 21 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.21 07:01:20  35.6622   32.6033        9.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.21 05:49:00  37.4853   36.4082        7.3      -.-  1.5  -.-   BOGAZOREN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2022.11.21 05:26:08  39.6042   40.4982        3.2      -.-  1.7  -.-   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel
2022.11.21 04:54:16  38.4820   42.9012       25.0      -.-  1.5  -.-   INKOY-GEVAS (VAN)                                 İlksel
2022.11.21 04:16:21  35.8425   26.3935       70.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.21 03:45:04  38.4787   28.3840        5.0      -.-  1.4  -.-   ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA)                        İlksel
2022.11.21 03:17:45  38.9172   43.4018       15.2      -.-  1.6  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2022.11.21 02:50:13  35.0072   25.9775       19.7      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.11.21 02:25:00  35.8350   26.4292       69.2      -.-  5.3  5.2   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.21 02:22:18  39.1203   42.3162        9.0      -.-  1.7  -.-   RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS)                         İlksel
2022.11.21 02:00:15  42.4343   43.8063        5.0      -.-  2.3  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2022.11.20 23:58:13  38.9367   43.4695       27.2      -.-  1.3  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2022.11.20 22:13:07  40.8162   42.6933        5.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN)                    İlksel
2022.11.20 21:37:49  38.3698   27.1697        5.4      -.-  2.2  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.20 21:05:12  40.1057   38.7845        5.6      -.-  2.1  -.-   TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN)                        İlksel
2022.11.20 21:02:11  40.1023   38.7722        6.9      -.-  2.7  -.-   TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN)                        İlksel
2022.11.20 21:01:28  38.7332   42.5542        4.0      -.-  2.1  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.20 20:47:27  37.9192   27.3093        5.4      -.-  2.7  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2022.11.20 20:42:03  38.7420   42.5897        7.8      -.-  2.1  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.20 20:40:49  38.7050   42.4822        5.0      -.-  1.7  -.-   AHLAT (BITLIS)                                    İlksel
2022.11.20 20:25:31  35.0332   25.1908       19.0      -.-  1.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.11.20 20:24:02  37.8643   29.3248       14.1      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2022.11.20 18:19:02  38.3337   27.1597        5.3      -.-  1.4  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.20 16:25:01  37.0932   28.4302        7.3      -.-  1.9  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel
2022.11.20 15:58:14  37.7882   26.8393        5.2      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.11.20 15:46:33  39.9837   39.6985        8.8      -.-  2.4  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         İlksel
2022.11.20 14:56:13  37.9937   27.1490        6.2      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.11.20 13:54:59  37.0840   28.4367        7.4      -.-  2.8  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.20 13:53:11  38.3552   27.2058        5.9      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.20 13:03:54  35.0352   28.3573       27.3      -.-  3.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.20 12:33:17  37.2688   31.9232        0.0      -.-  1.9  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2022.11.20 12:21:39  38.0303   29.8003       21.6      -.-  1.7  -.-   KARAAGACKUYUSU-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)           İlksel
2022.11.20 11:38:41  38.3478   27.1607       11.9      -.-  1.8  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.20 11:30:32  37.2830   28.9417       14.2      -.-  2.1  -.-   KAYACA-TAVAS (DENIZLI)                            İlksel
2022.11.20 11:02:12  36.7082   29.0407       27.9      -.-  1.3  -.-   YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2022.11.20 10:48:29  37.0767   28.4318        7.0      -.-  2.9  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.20 10:14:05  34.4387   32.7422       10.5      -.-  3.2  3.2   KIBRIS ACIKLARI-AKDENIZ                           İlksel
2022.11.20 10:04:06  39.3280   32.6988        7.9      -.-  1.3  -.-   GUZELCEKALE-HAYMANA (ANKARA)                      İlksel
2022.11.20 09:46:18  40.5993   29.0582        2.7      -.-  1.4  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel
2022.11.20 09:13:28  35.0440   28.4007        6.6      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.20 07:58:12  40.8650   31.6328        5.0      -.-  1.8  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel
2022.11.20 06:40:04  38.7205   38.2725        6.4      -.-  1.5  -.-   ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)                   İlksel
2022.11.20 06:20:37  37.0802   28.4648        2.9      -.-  1.0  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.11.20 05:47:21  36.8798   29.4293       12.8      -.-  1.0  -.-   BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR)                        İlksel
2022.11.20 05:21:49  40.0352   38.4607        6.4      -.-  2.0  -.-   ONARI-AKINCILAR (SIVAS)                           İlksel
2022.11.20 05:07:25  39.0742   28.2252        3.3      -.-  0.9  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           İlksel
2022.11.20 05:02:12  38.3597   27.1450       12.1      -.-  1.3  -.-   KARABAGLAR (IZMIR)                                İlksel
2022.11.20 04:39:52  37.3200   37.2080        6.5      -.-  1.4  -.-   BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2022.11.20 04:19:27  40.8778   32.4917        3.9      -.-  1.8  -.-   BEYTARLA-ESKIPAZAR (KARABUK)                      İlksel
2022.11.20 04:09:01  37.4587   36.0317        5.4      -.-  1.3  -.-   SUMBAS (OSMANIYE)                                 İlksel
2022.11.20 04:07:29  37.1053   28.4322       14.1      -.-  1.4  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel
2022.11.20 03:53:15  38.3375   38.9468       11.2      -.-  1.6  -.-   YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2022.11.20 03:41:37  37.2202   36.4368       14.9      -.-  1.0  -.-   CAMICI-DUZICI (OSMANIYE)                          İlksel
2022.11.20 03:07:53  35.2177   28.2353       60.0      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ              

AFAD SON DEPREMLER HARİTASI

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