Akdeniz açıklarında korkutan deprem!

AFAD'ın yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.47'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı.

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