Van ve bölgenin önemli turizm değerleri arasında bulunan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınırlı sayıda kişinin katılımıyla başlayan ayin için gelenler Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü. Ayinin yapıldığı saatler arasında ise Akdamar Adası ziyaretçilere kapatıldı. Ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan yönetti. Ayini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ve bazı kurum amirleri de izledi. Ayin, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın dua etmesiyle sona erecek.
"HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN DUA ETTİK"
Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ayin sona erdi. Ayini yönetip ardından ardından açıklamada bulunan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, "Bu ayinlerin sevgi adası olan Akdamar Adası'ndan bütün dünyaya sevgi mesajları göndermesini diliyoruz. Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarında bu sevginin zuhur etmesini beklemek doğru değil. Bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bizim bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var tabii ki. Ülkemizin dünyanın sağlık şartlarından bu burukluğun mutluluğa dönüşmesi için biz tekrar bütün hastalıklara şifa olması için de dua ettik" dedi.
Ayini izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise pandemi koşulları nedeniyle ayinin kısıtlı olarak yapıldığı belirterek, vatandaşlara aşı almaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Bilmez, "Bu sene 9'uncusu icra edildi. Pandemi koşullarından dolayı kısıtlı olarak yapıldı. Ama huzur, güven içinde ayinimiz icra edildi. Ben bu ayinde görev alan ayinin huzur içerisinde icra edilmesi için görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bir daha ki seneye pandemiden arınmış bir ortamda daha kalabalık grupların katıldığı, daha fazla etkinliklerin düzenlendiği bir ayinde buluşmak dileğiyle. Bu vesileyle bütün herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
AKDAMAR KİLİSESİ
Akdamar Kilisesi 915 ile 921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilisede, 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Sonrasında yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini vecibe olarak görüyor. Din insanlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din insanlarının yetiştiği ve o yıla kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak korumaya alınan kilisede, 95 yıl sonra ilk kez 2010 yılında ayine ev sahipliği yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle 2015 yılından sonra yapılamayan ayin 3 yıl aranın ardından 2018 yılında tekrar yapılmaya başlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!