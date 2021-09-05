DHA

Van ve bölgenin önemli turizm değerleri arasında bulunan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınırlı sayıda kişinin katılımıyla başlayan ayin için gelenler Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü. Ayinin yapıldığı saatler arasında ise Akdamar Adası ziyaretçilere kapatıldı. Ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan yönetti. Ayini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ve bazı kurum amirleri de izledi. Ayin, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın dua etmesiyle sona erecek.

"HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN DUA ETTİK"

Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ayin sona erdi. Ayini yönetip ardından ardından açıklamada bulunan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, "Bu ayinlerin sevgi adası olan Akdamar Adası'ndan bütün dünyaya sevgi mesajları göndermesini diliyoruz. Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarında bu sevginin zuhur etmesini beklemek doğru değil. Bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bizim bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var tabii ki. Ülkemizin dünyanın sağlık şartlarından bu burukluğun mutluluğa dönüşmesi için biz tekrar bütün hastalıklara şifa olması için de dua ettik" dedi.

Ayini izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise pandemi koşulları nedeniyle ayinin kısıtlı olarak yapıldığı belirterek, vatandaşlara aşı almaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Bilmez, "Bu sene 9'uncusu icra edildi. Pandemi koşullarından dolayı kısıtlı olarak yapıldı. Ama huzur, güven içinde ayinimiz icra edildi. Ben bu ayinde görev alan ayinin huzur içerisinde icra edilmesi için görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bir daha ki seneye pandemiden arınmış bir ortamda daha kalabalık grupların katıldığı, daha fazla etkinliklerin düzenlendiği bir ayinde buluşmak dileğiyle. Bu vesileyle bütün herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi 915 ile 921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilisede, 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Sonrasında yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini vecibe olarak görüyor. Din insanlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din insanlarının yetiştiği ve o yıla kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak korumaya alınan kilisede, 95 yıl sonra ilk kez 2010 yılında ayine ev sahipliği yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle 2015 yılından sonra yapılamayan ayin 3 yıl aranın ardından 2018 yılında tekrar yapılmaya başlandı.