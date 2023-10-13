Akdamar Adası yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak

2010'dan bu yana Bakanlığımızın izniyle her yıl eylül ayında ayin yapılıyor. Bu bağlamda hem bölge turizmi hem de arkeolojisi açısından çok önemli bir yer" dedi. Adanın ihtişamının daha fazla öne çıkması için çalışma başlattıklarını belirten Acar, bu kadar yoğun ziyaretçi olan bir yerde çevre düzenlemesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.