Akdamar Adası eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, badem ağaçları ve Artos Dağı'yla bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.
Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ada, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerine eşsiz görsel sunuyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaret kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen ada, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretlere açıldı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası'nın yanı sıra Van Kalesi diğer tarihi ören yerlerinin de ziyaretçilerini beklediğini söyledi.
Salgın dolayısıyla başlatılan kısıtlamalar nedeniyle ziyarete kapatılan ören yerleri ile müzenin, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla ziyaretçi kabulüne başladığını belirten Aktuğ, şöyle devam etti:
"Van Kalesi ve çevresinde, Akdamar Adası'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugünden itibaren adamız gelecek misafirlerini karşılamaya hazır. Sektör açısından da hazırlıklarımız bitti. Ulaşım, konaklama anlamında denetimlerimizi yapıyoruz. Bu dönem, turizm sektörüne en fazla zarar veren dönem olarak tarihe geçti. Bundan sonra iç turizmde bir hareketlilik bekliyoruz. Birkaç ay sonra gümrük kapılarımızın açılmasıyla yabancı turistleri de ağırlayarak toparlanmayı hedefliyoruz. Van, tarih, doğa ve kültür kenti. Bu nedenle en fazla geliri turizmden elde ediyor. Adayı ziyaret edecek misafirlerimizin sağlığı açısından her türlü önlemi alıyoruz."
Tekne sahibi Mesut Avcı da adanın ziyarete açılmasıyla tekne sahipleri olarak bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.
Adaya yolcu taşıyan teknelerin her seferin ardından dezenfekte edileceğini ifade eden Avcı, "Maskesiz olan ziyaretçilere, maske ve dezenfektan desteğinde bulunacağız. Bunun için gerekli malzemeleri temin ettik. Yolcuları ateşlerini ölçtükten sonra tekneye alacağız. Teknelerde daha önce yüzde 100 dolulukla seferleri yapıyoruz. Bu oranı yüzde 50'ye düşürdük. Yolcularımızın sağlığı için her türlü önlemi aldık." diye konuştu.
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