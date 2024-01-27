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        Haberler Yaşam Akdamar Adası beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Akdamar Adası beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Van'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Akdamar Adası, son günlerde etkili olan yağışlarla beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:45
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          Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nde yarım saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ada, her mevsim farklı bir manzarayla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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          İlkbaharda badem ağaçlarının çiçekleri, yazın da Van Gölü'nün eşsiz maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden ada ve üzerindeki kilise, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

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          Adaya gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, beyaza bürünen adayı ve kiliseyi gezdi, cep telefonları ve makineleriyle fotoğraflar çekti.

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          Ziyaretçilerden Mehmet Şah Deniz, kar yağışının ardından adayı görüntülemek için geldiğini söyledi.

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          Adanın genel görüntüsünü çekebilmek için zirveye çıktığını anlatan Deniz, "Arkadaşlarımla çok güzel fotoğraflar çektik. Adaya çok iyi kar yağmış. Zirveye çıktığınızda Akdamar'ı, Van Gölü'nü, Artos Dağı'nı, ağaçları ve kar örtüsünün kapladığı bembeyaz doğayı birleştirip, fotoğraflarımızla ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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          İstanbul'dan gelen Sibel Yiğit ise doğu illerini görmek için tur düzenlediklerini, Akdamar Adası'nı görmeden gitmek istemediğini belirtti.

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          Yiğit, "Herkesin fırsat buldukça buralara gelmesi ve bu güzellikleri yerinde görmesi gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer. Özellikle karlı havaları tercih etsinler çünkü son derece güzel" dedi.

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          Sait Ravanoğlu da arkadaş grubuyla Van'ı gezmeye geldiklerini ifade etti.

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          Van'a her gelişinde daha çok beğendiğini dile getiren Ravanoğlu, "Bilinmeyen yönleri hissedilen duygularla perçinleşince daha da keyifli hale geliyor. İlk gelişimde Akdamar'a gelememiştim ama bu defa nasip oldu ve çok keyif aldım.

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          Muhteşem bir coğrafya. Kıymetinin bilinmesi ve daha çok anlatılması gereken bir yer. Burada da yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Buraların tanıtılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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