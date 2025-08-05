Akdağmadeni'nde atık su tesisi inşaatı sürüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, Atık Su Arıtma Tesisi inşe ediyor. Toplam 1400 metrekare alana sahip havalandırma havuzunun beton dökümü tamamlandı. İdari bina, dekantör ve blower binalarının inşasında sona gelinirken, çökertme havuzunun temeli atıldı, anaerobik havuzun imalatı tamamlandı. Tesisin ön arıtmalı giriş yapısı ve çevre duvarları da inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçeye çevre sağlığına katkı sunacak modern bir atık su arıtma tesisini inşa ettiklerini ifade etti.

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Yalçın, 25 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin modern altyapısıyla ilçeye çevresel katkı sunacağını belirterek, "Toplam alanı 25 bin metrekare olan tesisimiz, 1400 metrekarelik havalandırma havuzu, anaerobik ve çökertme havuzları, idari ve teknik binalar ile tam donanımlı bir altyapıya sahip olacak. Bu yatırım sayesinde hem doğayı koruyacağız hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akdağmadeni bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın, çevre dostu projelerle doğal kaynakları korurken, altyapı yatırımlarıyla ilçenin gelişimini sürdüreceklerini kaydetti.