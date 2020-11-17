Akciğer kanserinde erken teşhis başarı şansını artırıyor

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TAKD Başkanı Göker, "Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Ölüm nedeni sıklığında, kanser kaynaklı ölümler arasında erkeklerde yüzde 22 ile birinci olan akciğer kanserinin, kadınlarda yüzde 13,8 ile meme kanserinin ardından ikinci sırada yer aldığını bildiren Göker, "Türkiye akciğer kanserinin görülme sıklığında dünyada dokuzuncu sırada yer alırken, erkeklerde Macaristan ve Sırbistan'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor." bilgisini verdi.

- "Her bir akciğer kanser tanısı, ülkemize önemli bir mali yük getirmektedir."

2018'de açıklanan "Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu"na göre akciğer kanserinin ülkemize olan toplam ekonomik yükünün 8,8 milyar TL civarında olduğunu aktaran Göker, "Dolaylı maliyetlerin de dahil edilmesiyle birlikte akciğer kanserinin hasta başı ortalama maliyetinin 175 bin TL olduğunu görüyoruz. Bu rakamın, günümüzde daha da arttığını düşünüyoruz. Akciğer kanserinde dolaylı maliyetler, toplam ekonomik yük içinde önemli bir paya sahip." ifadelerini kullandı.

"Akciğer kanserinden korunmak mümkündür" diyen ve bunun için yapılacak tek şeyin, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durulması olduğunu vurgulayan Göker, tedavideki başarı şansının da sigarasızlıkla birlikte arttığını bildirdi.

Akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çeken Göker, şunları kaydetti:

"Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır, erken evrelerde teşhis edildiğinde ve uygun tedavi uygulandığında tedavide başarı şansı yüksektir. COVID-19 salgını nedeniyle gerek tanı aşamasında gerekse tedavi ve izlem aşamasındaki hastaların mutlaka hekimleriyle iletişim kurmaları gerektiğini önemle duyurmak istiyoruz. Akciğer kanseri beklemez ama önlenebilir."