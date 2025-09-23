Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Akçay nerede? Akçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Akçay nerede? Akçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ege'nin huzur dolu tatil beldelerinden biri olan Akçay, serin suları, uzun sahili ve yemyeşil doğasıyla ülkemizin sevilen noktalarındandır. Yaz döneminde tatilcilerin ilk tercihlerinden biri olması tesadüf değildir. Peki Akçay nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçay nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKÇAY NEREDE?

        Akçay nerede? Türkiye’nin batısında yer alan Akçay, Ege Denizi kıyısında göze çarpar bir noktada bulunur. Huzurlu atmosferi sayesinde birçok kişinin uğrak noktası olmuştur. Ayrıca serin kaynak suları da popülerdir. Temiz plajlarında denize giren birçok kişi vardır. Akçay, kalabalık aileler ve gençler için uygun bir tatil noktasıdır. Bu da Akçay’ı özellikle yaz turizmi açısından uygun bir yer hâline getirir.

        AKÇAY HANGİ ŞEHİRDE?

        Akçay hangi şehirde? Balıkesir şehrinde yer alan Akçay, önemli bir turizm noktasıdır. Akçay, şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktadır. Balıkesir’in Ege kıyısında yer alan önemli ve sevilen bir tatil beldesidir. Ayvalık, Altınoluk ve Edremit gibi diğer turistik bölgelere de yakın konumdadır. Bu nedenle özellikle yazları tatil sezonu açıldığında son derece kalabalık olur.

        REKLAM

        AKÇAY HANGİ İLDE?

        Akçay hangi ilde? Balıkesir şehrine sahip olan Akçay, Ege ve Marmara denizine kıyısı olan bir yerdir. Bu noktada Balıkesir’i turizm potansiyeli açısından zenginleştiren bir yeri vardır. Bu nedenle Ege’de tatil yapmak ama İstanbul’dan çok da fazla uzaklaşmak istemeyenlerin en sık geldiği yerler arasına girmiştir.

        AKÇAY HANGİ BÖLGEDE?

        Akçay hangi bölgede yer alıyor? Türkiye’nin batısında yer alan Ege Bölgesi’nde bulunur. Ege’nin tipik iklimi olan sıcak yazlar ve ılıman kışlar Akçay’da da belirgin şekilde görülebilir. Tatil beldesinde serin esintileri ve bol oksijeni görmek mümkündür. Bu anlamda Akçay, özellikle yaz tatilleri için ideal bir destinasyondur.

        AKÇAY KONUMU NEDİR?

        Akçay konumu nedir? Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı bir mahalledir. Edremit Körfezi kıyısında yer alır. Ayrıca Altınoluk ve Güre gibi popüler tatil beldelerine oldukça yakın bir noktada konumlanır. Akçay ilçesi, İstanbul’a yaklaşık 5, İzmir’e ise 3 saatlik bir yolculukla ulaşılabilen bir noktadadır.

        Sonuç olarak Akçay, Balıkesir iline bağlı, Edremit ilçesi sınırlarında, Ege Bölgesi’nde yer alan ve turizm potansiyeli yüksek bir tatil beldesidir. Sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde deniz-kum-güneş üçlüsüyle tatilcilerin ilgisini üzerinde toplar.

        AKÇAY HAKKINDA BİLGİLER

        • Akçay, Balıkesir iline bağlıdır.
        • Bir tatil beldesi olarak özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görür.
        • Temiz plajları, serin kaynak suları ve deniz kenarındaki yürüyüş yolları ile tatilcilerin ilgisini üzerinde toplar.
        • Kazdağları’nın bol oksijenli havası ve doğa yürüyüşleri için uygun parkurları, Akçay’a ayrı bir değer katar.
        • Akçay’ın ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalıdır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa