        Akçansa ve Akademi Çevre’den sürdürülebilirlik odaklı stratejik iş birliği

        Akçansa, geri dönüşüm ve çevre yönetimi alanında faaliyet gösteren Akademi Çevre kuruluşu ile 60.000 ton/yıl kapasiteli Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisi kurulması konusunda 10 yıllık stratejik iş birliği yaptı. Üretilecek yakıt ile 130 bin ton karbondioksit emisyonundan tasarruf hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 12:20
        Akçansa ve Akademi Çevre'den iş birliği
        Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmetlerinde sektörünün önde gelen firmalarından Akademi Çevre ile Atıktan Türetilmiş Yakıt tesisi kurulması konusunda 10 yıllık iş birliğine imza attı. Buna göre, proje kapsamında 60.000 ton/yıl kapasiteli Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi işletilecek. Tesis Ekim 2025 itibarıyla faaliyetlerine başladı. Üretilecek yakıt ile sözleşme döneminde 130 bin ton karbondioksit emisyonundan tasarruf hedefleniyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Satınalma, Lojistik Ve Uluslararası Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sinan İnaç şunları kaydetti; “Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla, sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri oluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Alternatif yakıt kullanımı, hem atıkların ekonomiye geri kazandırılması hem de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında oldukça belirleyici role sahip. Daha düşük karbon emisyonu sağlayan alternatif kaynaklara odaklanmayı; bunu sağlayacak çalışma ve iş birliklerine imza atmayı önemsiyoruz. Akademi Çevre ile sürdürülebilirlik yaklaşımımızı destekleyen böylesine değerli bir iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Anlaşmanın kurumlarımız için hayırlı olmasını diliyorum”.

        Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Çalışma prensiplerimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik odaklı döngüsel ekonomi modelleri, Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Atıkları üretim süreçlerine entegre etme vizyonumuz, ülkemizin iklim stratejisi çalışmaları ile de örtüşmektedir. Bu doğrultuda, Akçansa ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluk anlayışımızın güçlü bir yansımasıdır. Döngüsel ekonomi ve sıfır atık prensipleri çerçevesinde, endüstriyel atıkların geri kazanımını sağlayarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedeflediğimiz bu proje, sadece endüstriyel sektörlerde değil, aynı zamanda Türkiye’nin genel sürdürülebilir üretim hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacaktır. Akademi Çevre olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil dönüşümde öncü olma misyonumuz doğrultusunda, paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. İş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim".

