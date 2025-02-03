Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Akçadağ'da su sorunu çözülüyor | Son dakika haberleri

        Akçadağ'da su sorununa kalıcı çözüm için çalışma

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 4 bin 300 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı projesi başlattı. MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, "Bölgedeki uzun yıllardır süregelen su temin sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçadağ'da su sorunu çözülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Kotangölü, Muratlı ve Aliçeri mahallelerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 300 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı projesi başlattı.

        MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, "Akçadağ Doğanlar -Aliçeri İçme Suyu Grup Projesi kapsamında toplam 13 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek ve 4 yeni su deposu inşa edilecek. Böylece bölgedeki uzun yıllardır süregelen su temin sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşacak" dedi.

        6 Şubat depremlerinin ardından Muratlı ve Aliçeri mahallelerinde yapımı süren kalıcı kırsal konutların su ihtiyacının da bu projeyle karşılanacağını belirten Çeçen, "Deprem sonrası altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yeni su hatları ve su depolarının inşasıyla suya erişimde yaşanan aksaklıkları gidermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

        MASKİ Genel Müdürlüğü, bu yatırımla mahallelerin kesintisiz suya erişimini sağlamayı ve içme suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Çeçen, "Bölgedeki içme suyu sisteminin modernizasyonuyla su arz güvenliği sağlanacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artacaktır. MASKİ olarak temiz ve sağlıklı suya erişimi güvence altına almak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #su sorunu
        #maski
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Habertürk Anasayfa