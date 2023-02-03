Akçaabat trafiğinde yeni dönem: Tek yön

İHA

Trabzon'un Akçaabat Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) iş birliği ile ilçe merkezinin trafik akışını yeniden düzenleyen kararı hayata geçirdi.

İlçedeki trafiğin yeniden düzenlendiği karara göre, Orta Cadde'nin tamamı trafiğe kapatılırken, İstiklal Caddesi'nin Şehitler Parkı ile Çınarlı Sokak arasında kalan bölümü ise araç trafiğinden arındırıldı.

TEK YÖN UYGULAMASINA GEÇİLDİ

İnönü Caddesi doğu-batı yönünde tek yönlü trafik uygulamasına dahil edilirken, İnönü Caddesi'ne bağlantılı dikey sokaklarda da tek yön uygulamasına gidildi. Buna göre; Çınarlı Sokak, Kasap Sokak, Tekel Sokak, Begonya Sokak ve Akasya Sokak sadece yukarı yönde, Tütüncü Sokak, Ceylan Sokak, Aşiyan Sokak ve Ardıç Sokak ise sadece aşağı yönde araç trafiği olacak şekilde düzenlendi.

İnönü Caddesi’nin paralelinde kalan Yunus Emre Sokak ve bağlantılı Helim Topal Sokak'ta da tek yön uygulaması batıdan doğuya doğru olacak.

Çift yönlü trafiğe Şehitler Parkı'na kadar açık olacak Milli Güvenlik Caddesi'nden aşağıya doğru hareket eden araçlar, Mezarlık Camii önünden Yunus Emre Sokak'a yönlendirilecek. Harmancık Sokak ise, yine çift yönlü trafiğe açık olacak. Harmancık Sokak ile Yunus Emre Sokak arasındaki sokaklardan Selvi Sokak’ta aşağı doğru, Serin Sokak'ta da yukarı doğru tek yön uygulaması olacak.

"ŞEHİR İÇİ TRAFİĞE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nur Ekim, yeni uygulama hakkında şunları söyledi:

"Akçaabat'ımızda şehir içi ve ara sokaklardaki trafiği rahatlatmak, düzene koymak ve karmaşayı ortadan kaldırmak amacıyla tek yön uygulamasına geçtik. Tek yön düzenleme çalışmaları mevcut kapasiteyi kullanma yönündeki en etkili ve ekonomik yöntemlerin başına gelmektedir. Kısa sürede uygulanabilmesi ve sonuçların hızlı bir şekilde alınması nedeni ile tek yön trafik düzenlemeleri sıkça uygulanmaktadır ve olumlu sonuçları da kısa zamanda alınmaktadır.

Bu uygulama şehir içi trafiğe rahat bir nefes aldıracak. Belirlenen güzergâhlarda yapılan uygulamalarla, kesintisiz ulaşımla ilgili trafiğin asla durmadığı, en yoğun saatlerde bile normal hızla seyrettiği bir ortamı hemşehrilerimiz için hazırlama gayretindeyiz."