Akçaabat'taki tarihi Ortamahalle'ye ziyaretçi ilgisi

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarih, doğa ve kültürü aynı anda ziyaretçileriyle buluşturan Ortamahalle'nin, Konya'dan gelen ziyaretçilerini ağırladığı belirtildi.
Ziyarette keyifli anlar yaşandığı aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in şu ifadelerine yer verildi:
"Turizm açısından en önemli uğrak noktalarımızın başında tarihi Ortamahalle'miz geliyor. Ortamahalle ile ilgili bu yıl kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızın hem yerelde hem de başkentte takipçisiyiz. St. Michael Kilisesi'nin restorasyonundan, sokak sağlıklaştırma projesine, ulaşım konusunda Pulathane Bulvarı'nın tamamlanmasına kadar her platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
- "Tarih turizmi denilince akıllara Ortamahalle gelecek"
Ekim, belediye tarafından mahalledeki üç konağın restore edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Mehmet Efendi Konağı ve Kanoğlu Konağı, yeme içme ve konaklama yeri olarak kiralanmıştı. Timurciler Konağı ise belediyemiz tarafından yeme içme yeri olarak işletilmektedir. Bunun yanında şahıslara ait olan ve Ortamahalle'de kafe olarak hizmet veren çok güzel işletmeler mevcut. Sezon başında başlattığımız çalışma ile Timurciler Konağı'na yeni bir kimlik kazandırarak yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunduk."
Ortamahalle'nin tercih edilmesinin gurur verici olduğuna işaret eden Ekim, şunları kaydetti:
"Şehir dışından turların Ortamahalle'yi tercih ediyor olması, tur şirketlerinin burayı gezi programına alması bizim için gurur vericidir. Diğer projelerin de tamamlanmasıyla Ortamahalle, tarihine yakışır mekan haline gelecek. Türkiye'de tarih turizmi denilince akıllara ilk olarak Akçaabat Ortamahalle gelecek."
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen tur firması yetkilisi Hasan Eröğüt de Akçaabat Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki tur planlarımıza Ortamahalle'yi dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.
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