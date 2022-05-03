Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları, çeşmeleri ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle yılın dört mevsimi gezginlerin rotasında yer alıyor.
AA'nın haberine göre büyük bölümü 1988'de kentsel sit alanı ilan edilen Orta Mahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
Tarihi dokusunu sokak ve mahalle ölçeğinde bir bütün olarak göstermesiyle ön plana çıkan mahalle, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla ilk günkü cazibesini koruyarak ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.
Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyan mahalle, uzaktan bakıldığında ise adeta yağlı boya tabloyu andırıyor.
Bölgede alternatif turizm denilince ilk akla gelen yerlerden olan tarihi Orta Mahalle, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlere tabiatla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.
"İNŞALLAH BU SEZON HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"
Orta Mahalle'de kafe işleten Ümit Şirin, gerek Trabzonspor'un şampiyonluğu gerekse de Ramazan Bayramı tatili için Trabzon'un yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Trabzon'a gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirten Şirin, "Şu anlık her şey güzel gidiyor ve devamı da gelecek gibi duruyor. Yeni turizm sezonunu da açtık. İnşallah bu sezon her şey daha iyi olacak" dedi.
Şirin, hava güneşli olunca mahallenin hareketlendiğini, cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayarak, tarihi mekanın yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi gördüğünü kaydetti.
"HER TARAFI CENNET GİBİ"
Ailesi ile Mersin'den üç günlük tatil için Trabzon'a gelen Bayram Yavuzer, tarihi mahalleyi çok beğendiklerini söyledi.
Kızının Gümüşhane'de okuduğunu anlatan Yavuzer, "Kızımı ziyaret ettik, oradan da buraya gelmek, tarihi yerleri gezmek istedik. Güzel yer burası. Bayram tatili için geldik. Tarihi yerleri çok güzel. Trabzon'un insanı da çok sıcak. Burası mükemmel bir yer. Her tarafı cennet gibi." diye konuştu.
Ziyaretçilerden Esma Balcı da İzmirli olduğunu dile getirerek, "Üniversiteden arkadaşlarımla buraya geldik. Orta Mahalle çok güzel bir yer. Çok beğendik. Gerçekten görülmeye değer" ifadelerini kullandı.
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