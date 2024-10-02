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        Haberler Gündem Güncel Akçaabat'ın "kent müzesi"ne dönüşecek | Son dakika haberleri

        Akçaabat'ta tarihi bina "kent müzesi" yapılacak

        Trabzon'un Akçaabat Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve kültürünü koruyarak geleceğe aktarmak için tarihi binayı "kent müzesi" haline getirecek. Başkan Osman Nuri Ekim, "Kent Müzemizi modern bir mimari anlayışıyla tasarladık. Tarih ve kültür gelecek nesillere aktarılacak. Müzemiz turistlerin yanı sıra öğrenciler için bir eğitim alanı olabilecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:50
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        Akçaabat'ın "kent müzesi"ne dönüşecek
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        Trabzon'un Akçaabat Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bugünkü Merkez İlköğretim Okulu'nun bahçesinde bulunan tarihi binanın restore edilerek "kent müzesi" haline getirileceğini söyledi.

        Restorasyon projesinin hazır olduğunu ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ifade eden Başkan Ekim, "Kent müzesi yapıldığında hem bölgesel hem ulusal çapta örnek teşkil edecek ve içerisinde Akçaabat'ın tarihi süreçlerini anlatan eserler, tablolar ve şehre dair bir sürü eser sergilenecek" dedi

        Müzenin Akçaabat'ı her yönüyle yerli ve yabancı turistlere anlatacak eserlerle donatılacağını kaydeden Başkan Ekim, projeye ilişkin şunları söyledi:

        "Geçmişle bugün, bugünle geleceğin arasında köprü olacak, zamanlar arası kucaklaşmaya imkan sağlayacak. Tarih ve kültür gelecek nesillere aktarılacak. Kent müzesinde şehrin tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve eğitim geçmişi günümüz teknolojisiyle harmanlanarak ziyaretçilere sunulacak.

        Kent Müzemizi modern bir mimari anlayışıyla tasarladık. Müzemiz yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken aynı zamanda da öğrenciler için bir eğitim alanı olabilecek. Mevcuttaki tarihi taş bina zaten tüm varlığıyla şehrimiz için kıymetli bir tarihi eser özelliğinde.

        Biz sadece küçük dokunuşlarla tarihi taş binanın restorasyonunu yapacağız. Buna ek olarak taş binanın çevresinde ve bahçesinde de modern yapılar yapacağız. Bu yapılar sergi, fuaye, interaktif etkinlikler ve kültürel çalışmalar için kullanılabilecek. Modern yapı ile tarihi yapı birbirine entegre olacak."

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        #kent müzesi
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