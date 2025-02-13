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        Akdeniz Belediyeler Birliği'nden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

        Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB), üye belediyelerin personelini bilinçlendirmek amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu bir eğitim programı düzenledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:10
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        AKBB'den iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yürüttüğü Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB), üye belediyelerin personelini bilinçlendirmek amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu bir eğitim programı düzenledi.

        Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Toplantı Salonu'ndaki programa Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ, üye belediyelerin ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve belediye personeli katıldı.

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        Eğitimin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca çalışanları değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu vurguladı.

        İşeri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekerek, "Belediyelerimiz, altyapı projeleri, belediye hizmet binaları, toplu taşıma, atık yönetimi ve park-bahçeler gibi birçok alanda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını en üst seviyeye çıkarmak zorundadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur" dedi.

        İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ da iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, faydaları ve risk yönetimi konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Karadağ, katılımcılara iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve risk yönetimi konusunda interaktif bilgi paylaşımı yaparken, sahada yaşanan deneyimler üzerinden çözüm önerileri aktardı.

        Eğitimde, ilgili mevzuat hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün belediye kurumlarına entegre edilmesi ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi hedeflendi. Eğitimde, belediye personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak ve yerel yönetimlerde güvenli çalışma kültürünü yaygınlaştırmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

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        #yerel haberler
        #akdeniz belediyeler birliği
        #İş Sağlığı ve Güvenliği
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