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Akbank'tan Türkiye'nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisi

Akbank 500 milyon dolarlık sendikasyon kredisini yeniledi. Türkiye'nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisine 16 ülkeden 30 banka katıldı

Giriş: 13.04.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Akbank'tan Türkiye'nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisi
HABERTURK.COM

Akbank yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 500 milyon dolar destek sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+%4,25 ve Euribor+%4,00 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen sosyal temalı sendikasyon kredisine 16 ülkeden 30 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Küresel ekonomide devam eden zorluklara rağmen ilk sosyal temalı sendikasyon kredimizi 500 milyon ABD Doları karşılığı bir tutarla imzaladık. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz.”

Akbank’ın Türkiye’de yaşanan deprem afetinin ardından bölgeye ve müşterilerine sürdürdüğü desteğin devamlılığına dikkat çeken Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sektör gerekliliklerini karşılamak için ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere göre güncellediğimiz yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevemiz kapsamında, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen sosyal temalı sendikasyon kredimizle sürdürülebilirlik yolcuğumuza devam ediyoruz. Depremden etkilenen müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredimiz, sürdürülebilirlik alanında yenilikçi vizyonumuzu da destekliyor.”

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