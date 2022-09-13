AKBANK

Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.