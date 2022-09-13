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Akbank'tan rekor promosyon! 72 Bin 500 TL verileceği açıklandı

13.09.2022 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • 72 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

    OYAK Renault’nun Bursa fabrikasında çalışan 6 bine yakın çalışana 72 bin 500 TL promosyon vereceği iddia edildi. OYAK Renault’da yetkili sendika Türk Metal Sendikası ile Akbank arasında imzalanan sözleşmeye göre, 25 Eylül’de çalışanların hesabına promosyonun aktarılacağı iddia ediliyor. Akbank ile sendika konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

  • EN YÜKSEK REKOR 41 BİN 500 TL

    Anadolu Üniversitesi,  maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşma sağlamıştı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödeneceği bilgisi duyurulmuştu.

  • AKBANK

    Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.

  • DENİZBANK

    Bin 500 TL altı aylık alanlar tek başına 675 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1425; bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar tek başına 850 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1600; 2 bin 500 TL ve üzeri aylık alanlar tek başına bin TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1750 TL promosyon alıyor. 3 yıl için tek ödeme yapılıyor. Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumda alınan promosyon, borç olarak yansıtılıyor. Anne veya babasının velayetinde bulunmayan ve aylık alan 18 yaş altına da promosyon ödeniyor.

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