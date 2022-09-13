Akbank'tan Oyak Renault maaş sürecine ilişkin açıklama

Akbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterimiz Oyak Renault ile bankamız arasındaki maaş sözleşmesi süreci devam etmekte olup konuyla ilgili yayınlanan haber ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır."