Her ay en az 250 TL tutarında harçlığını veya burs bedelini tek seferde Akbank’a getiren ve Akbank FAV üyesi olan gençler; hafta sonları faizsiz Artı Para kullanımının yanı sıra, Akbank Mobil üzerinden ayda 10 adet EFT ve 10 adet Havale işlemini, yurt içinde ortak ATM’lerde yapacakları ayda toplam 5 adet para çekme ve bakiye görüntüleme işlemini, yurtdışında bir ay içinde yapacakları 5 adet ATM işlemini ve 7 gün 24 saat Akbank ATM’lerinde yapacakları kartsız para yatırma işlemlerini ücretsiz yapabilecekler. Bütün bunlara ek olarak aileleri, arkadaşları veya diledikleri herhangi bir kişinin Akbank hesabından, üye hesaplarına yapacakları para transferleri de ücretsiz olacak.
YENİ NESLİN BEKLENTİLERİ
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, içinde ücretsiz bankacılık hizmetlerinin ve avantajlı kampanyaların bulunduğu program ile ilgili şunları söyledi: “Akbank olarak gençlere büyük önem veriyor ve konvansiyonel bankacılık anlayışı dışında bir yaklaşımla hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, yeni neslin beklentilerini ve yaşam tarzına göre ihtiyaçlarını belirleyerek bunları tek bir noktadan toplu olarak karşılamasına olanak sağlayan ve tamamen dijital bir tecrübe vaat eden "Akbank FAV”ı geliştirdik. Akbank FAV bu anlamda gençleri hem finansal anlamda rahatlatacak hem de hayatlarını kolaylaştıracak bir program. Gençler sosyal medyada beğenilerini nasıl FAV’layarak gösteriyorsa onlar için hazırladığımız değer önerilerini içeren Akbank FAV’ı da beğeneceklerine eminiz.” dedi ve ekledi: “Akbank FAV ile; gençlere faizsiz hafta sonu harçlığının yanı sıra para transferleri, ortak ve yurtdışı ATM kullanımı gibi en çok kullandıkları günlük bankacılık işlemlerini ücretsiz sunuyoruz. Ancak asıl hedefimiz; hayatlarının bankacılık dışında devam eden kısmı için yine en sık ihtiyaç duydukları konulara onların favori markaları ile yaptığımız işbirlikleriyle avantajlı fırsatlar teklif edebiliyor olmak. D&R, Epin, GittiGidiyor ve Vodafone ile başladığımız fırsatları yıl boyunca çeşitlendirecek ve Akbank FAV üyelerine sunmaya devam edeceğiz. Akbank olarak gençlerin Akbank FAV ile sürekli kazanmalarını ve yükselmelerini hedefliyoruz. Akbank FAV’la gençlerin ve ebeveynlerinin “harçlık bankası” olmaya talibiz.”
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