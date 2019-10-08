Akbank'tan 810 milyon dolar sendikasyon kredisi

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akbank’ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’üne karşılık gelen 1 milyar Dolar’ın üstünde talep geldi. Akbank, sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon Dolar kaynak sağlamış oldu.
Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, “Geçtiğimiz Eylül 2018’deki sendikasyon kredimize kıyasla, ödediğimiz faizi ABD Doları kısmında 50 bps, Avro kısmında 55 bps azalttık. Böylece sendikasyonumuzun maliyetini Libor+%2,25, Euribor+%2,10’a düşürdük. Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz yabancı bankalardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında aldığımız 1 yıl vadeli sendikasyon kredimizi yaklaşık 700 milyon Dolar olarak yenilemeyi hedefliyorduk. Buna karşın yabancı bankalardan 1 milyar Dolar’ı aşan bir talep toplamamız sonucunda, bu yüksek talebi karşılayabilmek için tutarı 810 milyon Dolar’a yükselttik. Geçtiğimiz yılki krediye göre katılımcı ülke sayısını 11’den 19’a, banka sayısını ise 23’ten 31’e çıkartarak yatırımcı bazımızı genişlettik. Özellikle uzun süredir ilk defa Katar, Kuveyt ve Rusya’dan güçlü talep topladık” dedi.
“Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörüne olan inancının bir göstergesi.”
Binbaşgil, açıklamasına şöyle devam etti: “Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi. Güçlü mali yapımız, teknoloji ve insanımıza yatırımlarımız ve sağladığımız uluslararası kaynaklarla Türkiye’nin geleceğine destek vermeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.”
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