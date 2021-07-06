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Akbank müşterileri sabah saatlerinden bu yana, hemen hiçbir bankacılık işlemini yapamadı.Sosyal medyada siber saldırı iddialarını da beraberinde getiren konunun kısa süre sonra sistemsel arıza olduğu anlaşıldı. Söz konusu arızadan internet ve mobil bankacılık kanalarının yanı sıra ATM işlemleri de etkilendi.

ÇOK SIK ARIZA YAŞANIYOR

Akbank’ta son dönemde sıkça rastlanan arızalar müşterilerini adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren müşterilerin kimi okul taksidi yatıramadı kimi ticari ödemeleri için hesaplarına bakamadı. Hal böyle olunca neredeyse 1 gün gibi uzun bir süre banka ortadan kaybolunca tepkiler de çığ gibi büyüdü. Son yıllarda şube kapatarak çalışan sayısını sürekli azaltan ve internet bankacılığında iddialı olduğunu ifade eden bankanın bu alana bu kadar ağırlık verirken üstelik de yatırım yaptığını söylerken banka mobil hizmetlerinin saatlerce açılamaması da müşterilerini düşündürdü.

Mağdur müşterilerin sosyal medyadaki şikayetlerinin ardından öğleden sonra Twitter'dan bir açıklama yapan Akbank, sorun ile ilgili "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

SAATLER SONRA İLK AÇIKLAMA

Banka, bu tweet'ten birkaç saat sonra da siber saldırı iddialarını yalanlayarak "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" dedi.

Akbank'ın bu açıklamaları, müşterileri tatmin etmezken, bankacılık işlemleri aksayan sosyal medya kullanıcıları adeta tweet yağdırdı. #Akbank etiketi gün boyu trending topic listesinin başında yer aldı.

Bankadaki sorunun gece saatlerinde de devam ettiği müşteriler tarafından farklı mecralarda kayda geçirildi. Müşteriler, internet ve mobil bankacılığında aldığı hatanın ekran görüntülerini paylaştı.

İnternet hizmetlerindeki kesintileri ve şikayetleri rapor eden Downdetector isimli platformun grafiğinde de Akbank'ta yaşanan sorunun yoğunlaştığı saatler görüldü.

Ünlü astrolog Dinçer Güner de, Akbank'taki mağduriyete tepkisini Twitter'da gösterdi.