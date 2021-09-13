Akbank Sanat'ın "Dans Hep Var" performansları YouTube'da yayımlandı

AA

Akbank Sanat, "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında, salgının başlangıcından itibaren birçok sanatçıyla fiziki ve çevrimiçi ortak projeler gerçekleştirdi.

Türkiye’den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren atölye kapsamında gerçekleştirilen "Çizgiyi Geç", "Veda", "Anlık", "Beyaz", "?" ve "Obticeo" başlıklı "Dans Hep Var" performansları YouTube'da izlenebiliyor.