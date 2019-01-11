Akbank Sanat 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor

Akbank Sanat, 15-30 Ocak tarihleri arasında güncel Sırp sinemasından 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor. Sırbistan Film Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte sinemaseverler; “İyi Bir Eş”, “Annelerini Arayan Haydutlar”, “Bayan J İçin Ağıt”, “Tren Makinistinin Güncesi” ve “Dünya Şampiyonları Olacağız” adlı filmleri izleme imkanı bulacaklar. İşte gösterilecek 5 filmin konuları...

İYİ BİR EŞ

Ailesine bağlı, iki çocuk annesi 50 yaşlarında bir kadın olan Milena, rutin bir muayenede kansere yakalandığını öğrenir ve küçük bir histeri krizi geçirerek evini baştan aşağı temizlemeye başlar. Bu sırada bulduğu bir video kaset, kocası ile ilgili dehşet verici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

ANNELERİNİ ARAYAN HAYDUTLAR

Christian, Edi, Emran ve Sunita, kendilerini terk eden annelerini ararken, sokaktaki evsizlerin dünyasına dahil olurlar ve orada özgürlüğü tadarlar. Fatso ve Emanuel Bella’nın liderlik için mücadele ettiği bir yankesici çetesine katılırlar.

BAYAN J İÇİN AĞIT

Bayan J, kayınvalidesi ve iki kızıyla, komünist dönem sonrası Belgrad’da gösterişsiz bir dairede yaşayan bir dul kadındır. İşini kaybettikten sonra derin bir varoluşsal krize girer.

TREN MAKİNİSTİNİN GÜNCESİ

Ilija emekliliği yaklaşmış, 60 yaşında bir tren makinistidir. Kariyeri boyunca yaptığı kazalarda 28 kişinin ölümüne neden olmuştur. Şimdi ise, evlat edindiği 19 yaşındaki oğlu Sima baba mesleğini yapma kararı almıştır. Ama korkmaktadır ve bir ölüme sebebiyet vermeyi istememektedir.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI OLACAĞIZ

Ünlü Yugoslov basketbol ekolünün kurucuları Nebošja, Borisa, Radomir ve Aleksandar ve Yugoslavya’nın 1970’te dünya basketbol şampiyonluğunu kazanmasını anlatan, gerçek olaylara dayanan bir film.