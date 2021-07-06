Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri de Akbank siber saldırı iddiaları oldu. Akbank müşterileri bu sabah bankanın dijital hizmetlerinin hiçbirine erişemeyince "Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Akbank yetkililerinden Akbank erişim problemiyle ilgili açıklama geldi...

AKBANK ÇÖTÜ MÜ?

Akbank müşterileri bu sabah Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet kesintisiyle karşılaştı. Siber saldırı iddialarının gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Akbank yetkilileri yaşanan kesintinin siber saldırı olmadığını sistemsel bir arıza olduğunu açıkladı. Akbank yetkilileri açıklamada teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan sorundan, Akbank'ın internet ve mobil bankacılık kanallarının yanı sıra ATM sistemleri de etkilendi.