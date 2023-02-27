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Akbank'tan temettü kararı

Akbank, 2022'deki faaliyetlerinden sağlanan kardan hisse başı net 1,56 lira kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu

Giriş: 27.02.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Akbank ne kadar temettü dağıtacak?
Akbank'tan temettü kararı
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AA

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kar payına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacağı kaydedilen duyuruda, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payının brüt 1,73 lira, net ise 1,557 lira olacağı ifade edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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