"Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması" finalistleri açıklandı

AA

16. Akbank Kısa Film Festivalindeki "Kısa Film Forum" içinde düzenlenen yarışma, 18-20 Mart'ta gerçekleşecek.

Yarışmaya gönderilen 752 senaryo içinden finale kalan 8 eser, oyuncu Tuğçe Altuğ, senarist Akın Aksu ve yazar yönetmen Melik Saraçoğlu'ndan oluşan jüri tarafından belirlendi.

Sevgi Esman'ın "Kutsal Oğul", İnan Erbil'in "Anneler Gününüz Kutlu Olsun", Ayça Çiftçi'nin "O Yaz", Kasım Ördek'in "Sevgi", Pınar Göktaş'ın "Bayrak", Sami Morhayim'in "Susam", Benhür Bolhava'nın "Koyun" ve Sandra Peso'nun "Bimba" adlı eserleri ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

Kazanan eserin "Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü" ile ödüllendirileceği yarışmada ayrıca Melik Saraçoğlu senaryo konusunda atölye yapacak.