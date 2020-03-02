Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16-26 Mart tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek.
74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Fo-rum” bölümlerinden oluşuyor.
Jane Campion kısaları gibi ilgi çekici bölümlerin yanı sıra, Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı, 40 ülkeden 109 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Programda Yorgos Lanthimos’un da bir kısa filmi bulunuyor.
Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu Mahmut Fazıl Çoşkun. Yönetmenle yapılacak bir söyleşinin yanı sıra ilk uzun metraj fimi Uzak İhtimal filmi ve ilk yıllarına ait çalışmaları festival programında yer alıyor.
KISADAN UZUNA da bu yıl sinemamızın uluslararası başarılarıyla yeni ve dikkat çekici filmlerine imza atan genç yönetmeni Burak Çevik var. Yönetmenin söyleşisi, ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide ve kısa filmleri festival programında.
BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise Slovenya’dan Siniša Gacic. Yönetmen Daughter of Camorra filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini festival takipçileriyle paylaşacak.
FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 752 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu bir senaryo atölyesi gerçekleştirecek.
Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM bölümünde Güney Kore kısa filmleri bulunuyor. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Öykü Karayel, Tamer Levent, Can Evrenol gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyim-lerini festival takipçileriyle paylaşacak.
Yarışmalar sonucunda ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, festivalin ardından gelenekselleşen “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında 30 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin 22 ilinde 40 üniversitede gösterim turuna çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!