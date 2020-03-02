Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

40 ülkeden 109 kısa ve 3 uzun metraj filmin seyirciyle buluşacağı Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart tarihleri arasında 16. kez sinema severlerle buluşacak.



Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16-26 Mart tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek.

74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Fo-rum” bölümlerinden oluşuyor.

Jane Campion kısaları gibi ilgi çekici bölümlerin yanı sıra, Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı, 40 ülkeden 109 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Programda Yorgos Lanthimos’un da bir kısa filmi bulunuyor.

Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu Mahmut Fazıl Çoşkun. Yönetmenle yapılacak bir söyleşinin yanı sıra ilk uzun metraj fimi Uzak İhtimal filmi ve ilk yıllarına ait çalışmaları festival programında yer alıyor.

KISADAN UZUNA da bu yıl sinemamızın uluslararası başarılarıyla yeni ve dikkat çekici filmlerine imza atan genç yönetmeni Burak Çevik var. Yönetmenin söyleşisi, ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide ve kısa filmleri festival programında.

BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise Slovenya’dan Siniša Gacic. Yönetmen Daughter of Camorra filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini festival takipçileriyle paylaşacak.

FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 752 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu bir senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

Öykü Karayel

Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM bölümünde Güney Kore kısa filmleri bulunuyor. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Öykü Karayel, Tamer Levent, Can Evrenol gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyim-lerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Yarışmalar sonucunda ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, festivalin ardından gelenekselleşen “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında 30 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin 22 ilinde 40 üniversitede gösterim turuna çıkacak.