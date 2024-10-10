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        Haberler Ekonomi Para Akbank'ın seküritizasyon program derecelendirmesi BBB'ye yükseldi - Para Haberleri

        Akbank'ın seküritizasyon program derecelendirmesi BBB'ye yükseldi

        Fitch Ratings, Akbank tarafından kurulan A.R.T.S. Ltd. (ARTS) yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının kredi notunu BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseltti. Görünüm ise durağan olarak teyit edildi. Böylece Akbank, Türk bankacılık sektöründe seküritizasyon program derecelendirmesi BBB olan tek banka oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:22
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        Akbank'ın seküritizasyon program derecelendirmesi BBB'ye yükseldi
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank tarafından kurulan A.R.T.S. Ltd. (ARTS) yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının kredi notunu BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseltti. Görünüm ise durağan olarak teyit edildi.

        Yayınlanan raporda, program notunun BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseltildiği; program notunun, Akbank’ın 'BB-'Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu’ndan (LTLC IDR) dört kademe daha yukarıda olmaya devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, ARTS'ın bu başarısının, Akbank’ın GC1 skoru, iyi çeşitlendirilmiş nakit akışları ve Borç Servisi Karşılama Oranı (DSCR) gibi unsurlarla desteklenerek dört kademelik not artışını koruyan tek Türk programı olmaya devam ettiği vurgulandı.

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