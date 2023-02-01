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Akbank'ın kârı 60 milyar lirayı aştı

Akbank 2022'de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı

Giriş: 01.02.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Akbank'ın kârı 60 milyar lirayı aştı
Akbank'ın kârı 60 milyar lirayı aştı
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AA

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2022'de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kâr elde ettiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, Akbank'ın 2022 yılı finansal performansına ilişkin, "2022 küresel ekonomi için zorlu bir yıl oldu. Bütün dünyayı etkileyen enflasyonist baskıların, jeopolitik risklerle birlikte daha da arttığını gördük. Ancak sermaye ve altyapısı ile güçlü olan Türk bankacılık sektörü, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılı da sağlam ve başarılı geçirdi. Akbank da 2022 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

2022'de ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 616 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 757 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Toplam mevduatımız 722 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 147 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 20 milyar 245 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kâr elde etti. 2022 yılında çok kuvvetli müşteri ve pazar payı kazanımına imza attık. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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